Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 96-97 руб./$1 в четверг- ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, останется в диапазоне 96-97 руб./$1 в течение торговой сессии четверга, локальную поддержку национальной валюте окажет выплата налогов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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