Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах в четверг - БКС Экспресс

Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах в четверг, фаворитом среди "голубых фишек" выступает нефтяной сектор, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский рынок акций в среду показал положительный результат, прибавив 1% по индексу Мосбиржи. Обороты торгов при этом остаются ниже средних значений, а внутридневная волатильность по-прежнему невысокая. Накануне большую часть времени индекс колебался в районе 3060-3080 пунктов. Драйвером роста рынка выступила стабилизация внешнего фона, подъем нефтяных цен, а также умеренное ослабление рубля. Утром четверга указанные факторы поддержки все также актуальны, а значит, есть шансы на продолжение отскока по рынку акций", - отмечает аналитик.

"Среди "голубых фишек" именно бумаги нефтяных компаний выглядели в среду "лучше рынка". Опережающая динамика фундаментально справедлива. Несмотря на рост индекса доллара и подъем доходностей гособлигаций США до новых максимумов с 2007 года, нефть вообще не падает. Текущий фон в обычной ситуации мог бы привести к существенному снижению нефтяных цен, но ничего подобного не происходит, что указывает на силу марки Brent. Более того, котировки продолжили уверенно расти. За три месяца дисконт цены российских сортов к бенчмарку продолжал сокращаться, - пишет Карпунин в материале. - Все это создает благоприятный фон для продолжения опережающей динамики акций российских нефтяных компаний. Именно они главным образом и могут в среднесрочной перспективе обеспечить подъем индекса Мосбиржи. Положительный взгляд по акциям "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Газпром нефти" сохраняется".

"Ключевым рубежом поддержки для индекса Мосбиржи выступает район 2990-3020 пунктов. Если вдруг он все-таки будет пройден, то следующие цели по индексу сместятся к 2930 пунктам. Однако с учетом роста цены нефти причин для возврата к 3000 пунктов в четверг нет. После недавнего тестирования этой отметки инициатива перешла на сторону покупателей. Что касается ориентиров для подъема, то ближайшая зона торможения смещается к 3100-3140 пунктам. Общая техническая картина характеризуется широким боковым диапазоном", - указывает эксперт БКС Экспресс.

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