Цена нефти может вырасти до $100/барр. при сохранении позитивного сантимента - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $100 за баррель в ближайшее время при сохранении позитивного сантимента, но на устойчивую фиксацию на трехзначных числах рассчитывать пока не стоит, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть в среду подскочили до максимума 2023 года на фоне сокращения запасов в США, а также опасений, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России продлится долго и приведет к проблемам с доступностью топлива в других странах. Фьючерсы на нефть марки WTI росли опережающими темпами, за счет чего спред между бенчмарками сузился. Драйвером стало снижение запасов нефти сильнее прогнозов в сочетании с приближением минимума запасов на терминале в Кушинге. Это усиливает опасения, что в нужный момент потребители могут столкнуться с ограничением доступности топлива, - пишут аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent вышли вверх из диапазона $90-95 за баррель и уверенно двигаются к круглой отметке $100, которая может выступить психологическим ориентиром для участников торгов. При сохранении позитивного сантимента она вполне может быть достигнута, но на устойчивую фиксацию на трехзначных уровнях рассчитывать пока не стоит".

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