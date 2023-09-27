"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Eversource Energy

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской энергетической компании Eversource Energy с прогнозной стоимостью на уровне $85 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"У нас позитивный взгляд на компанию, мы предполагаем, что доходность инвестирования немного превысит рыночную при дивидендной доходности 4,2% и прогнозируемом долгосрочном темпе роста прибыли на 5-7%. Отмечаем сильные фундаментальные факторы, уверенный контроль над издержками и расширение программы строительства линий электропередач, - пишут эксперты инвесткомпании. - Eversource Energy планирует расширять сеть зарядных станций для электромобилей и нацелена достичь нулевых выбросов к 2030 году. Кроме того, у эмитента есть несколько сильных проектов в сфере энергии из возобновляемых источников, которые он может продать для компенсации инфраструктурных и процентных расходов".

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