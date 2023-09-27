"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 299 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 299 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 261,65 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стратегия развития "МТС" ориентирована на создание продуктовой экосистемы с бесшовным переходом между сервисами. "Экосистемные" клиенты помогают справиться с главными проблемами телекоммуникационного бизнеса в условиях конкуренции - они уходят в 2,5 раза реже и приносят компании в восемь раз больше выручки. Эта стратегия уже дает результат: во 2К23 выручка эмитента выросла на 15,5% в годовом выражении, драйверами роста выступили финансовые, облачные и рекламные технологии", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции скорректировались до ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 261,65 руб. риск на портфель составит 0,43%", - указывают эксперты "Финама".

"МТС" - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии.

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