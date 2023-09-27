"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Бумага выглядит очень привлекательно за счет сильного портфеля кремниевых продуктов и интеллектуальной собственности. Недавно компания объявила о новом трехлетнем соглашении о поставках модемов для Apple Inc. до 2026 года включительно. Тем самым она обеспечила себе крупного заказчика в период, когда спрос на новые смартфоны ограничен из-за давления финансовых факторов и незначительного повышения функциональности и эффективности устройств. Значительный опыт Qualcomm в производстве модемов для всех поколений смартфонов обеспечивает прочную защиту, которую не могут пробить потенциальные конкуренты", - указывают эксперты.

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