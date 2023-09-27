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27 сентября 2023 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,94%, стоп-приказ: $42,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания расширяет партнерство и продлевает многолетние отношения с PayPal Holdings. При этом платежная система выступает в качестве стратегического партнера Uber по глобальному расширению и росту. Это создаст более удобный формат выплаты вознаграждения водителям. Ранее представители эмитента заявили, что сотрудничество с PayPal позволит им расти в масштабе и решать проблемы с выплатами водителям или курьерам", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения восходящий тренд перешел в коррекцию в виде боковика, цена близка к поддержке на уровне $42,8. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,2 риск на портфель составит 0,37%", - указывают в "Финаме". Uber Technologies - американская международная публичная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UBER-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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