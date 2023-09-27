"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $50

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,94%, стоп-приказ: $42,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания расширяет партнерство и продлевает многолетние отношения с PayPal Holdings. При этом платежная система выступает в качестве стратегического партнера Uber по глобальному расширению и росту. Это создаст более удобный формат выплаты вознаграждения водителям. Ранее представители эмитента заявили, что сотрудничество с PayPal позволит им расти в масштабе и решать проблемы с выплатами водителям или курьерам", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящий тренд перешел в коррекцию в виде боковика, цена близка к поддержке на уровне $42,8. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,2 риск на портфель составит 0,37%", - указывают в "Финаме".

Uber Technologies - американская международная публичная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

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