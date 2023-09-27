"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" из-за грядущей приостановки продаж алмазов на два месяца на фоне слабого мирового спроса на ювелирные украшения и высоких запасов огранщиков, сообщается в обзоре аналитиков.

"Приостановка импорта алмазного сырья со стороны Индии (с середины октября до середины декабря) отражает серьезный спад в отрасли и скажется на рынке в IV квартале 2023 года, но поможет нормализовать запасы алмазов к 2024 году. При этом слабый рубль уже учтен в котировках бумаг эмитента и сильной динамике показателей в годовом сравнении за I полугодие 2023 года", - указывают эксперты.

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