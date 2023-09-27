ЦБР может поднять ставку на 100 б.п. в октябре 2023г - Росбанк

Банк России может поднять ключевую ставку на 100 б.п. (до 14% годовых) по итогам заседания в октябре текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Оценка инфляционных ожиданий россиян на год вперед в сентябре 2023 года выросла на 0,2 процентных пункта относительно августа и составила 11,7% (по данным опроса ООО "инФОМ"). Однако Банк России это вряд ли обрадует. Активность охлаждается медленно - индикатор потребительских настроений находится вблизи многолетних максимумов, - отмечают эксперты в комментарии. - Спектр рисков для инфляции множится. Новые поводы для опасений включают в себя амбициозный масштаб трат федерального бюджета на 2024 год и предложение проиндексировать тарифы ЖКХ на 10% летом следующего года. Ждем рост ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в октябре. Ключевые данные для мониторинга в ближайшие недели - динамика кредитов и срочных депозитов, инфляция за сентябрь, форма кривой ОФЗ".

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