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27 сентября 2023 года 09:43
Вероятно продолжение плавного роста доходностей ОФЗ на торгах в среду - ПСБ
Вероятно продолжение плавного роста доходности коротких рублевых гособлигаций и инверсии кривой на торгах в среду из-за сохранения рисков повышения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре 2023 года, давление на длинный участок кривой будут оказывать размещения Минфином классических выпусков ОФЗ, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Давление на котировки ОФЗ сохраняется - во вторник кривая выросла на 4-10 б.п., инверсия кривой на сроке 1-10 лет увеличилась на 12 б.п. - до 60 б.п. (12,42% и 11,82% годовых соответственно), констатирует эксперт. "Из-за сохранения рисков повышения ключевой ставки в октябре еще на 100 б.п. (до 14% годовых) плавный рост доходности коротких ОФЗ и инверсии кривой будет продолжен. Давление на длинный участок кривой будут оказывать размещения Минфина классических выпусков ОФЗ. В среду, 27 сентября, министерство предложит к размещению 15-летний классический выпуск и 10-летний ОФЗ-ИН. Не ожидаем увидеть высокий спрос на аукционах. Спрос на ОФЗ-ПД традиционно умеренный из-за большой дюрации и рисков дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ, на ОФЗ-ИН - из-за временного лага по учету инфляции в индексации номинала, которая сейчас находится на минимумах текущего года", - указывает Грицкевич в материале. Аналитик ПСБ рекомендует обратить внимание на первичный рынок корпоративного сегмента: флоутеры АФК "Система" (-/АА-) с ориентиров купона RUONIA + 225 б.п., "РЖД" (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.), а также короткий (оферта через 1,5 года) классический бонд ПАО "Якутская топливо-энергетическая компания" (А/-) с ориентиром доходности до 16% годовых. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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