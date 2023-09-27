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27 сентября 2023 года 09:30
Следующая атака "медведей" на 3000п по индексу Мосбиржи может быть успешной - "Алор Брокер"
Следующая атака "медведей" на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи может быть успешной, любой негатив быстро отправит фондовый рынок вниз, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рынок акций во вторник вновь начал день со снижения, которое остановила отметка 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Здесь началась фиксация прибыли по "шортам" и даже спекулятивные покупки черных металлургов и банков. Однако нет никаких оснований рассчитывать на формирование нового восходящего тренда на рынке акций, - отмечает эксперт в комментарии. - Краткосрочная картина по индексу Мосбиржи прорисовывается и вовсе "медвежьей" (с 5 сентября на дневном графике явно виден нисходящий канал, торги вторника индикатор завершил как раз на его верхней границе). Любой негатив быстро отправит рынок вниз, и отметка 3000 пунктов может не устоять. При таком сценарии нижняя граница нисходящего канала не станет сильной поддержкой, и индекс может довольно быстро отправиться в район 2930 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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