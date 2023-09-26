"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Booking Holdings Inc. с целевой ценой $3677 за штуку, что подразумевает потенциальную доходность 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем онлайн-туркомпании, в особенности Booking Holdings, учитывая фокус на Европу, где она генерирует большую часть валовой прибыли, - пишут аналитики. - Мы ожидаем, что компания сможет выиграть благодаря силе бренда Booking.com в Европе и подъему в США".

Бумага торгуется с мультипликатором 20,6x к пересмотренной EPS за 2023 год, что ниже среднего по другим компаниям онлайн-бронирования, отмечается в комментарии. Но, на взгляд экспертов "БКС МИ", она заслуживает более высоких мультипликаторов, учитывая перспективы сильного роста прибыли.

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