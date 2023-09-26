"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций FedEx до $295

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную стоимость акций FedEx Corp. с $260 до $295 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация для указанных бумаг была сохранена экспертами на уровне "покупать".

"Компания росла вместе с потребительским сектором, особенно ее поддерживала онлайн-торговля. Но торговые споры, пандемия COVID-19 и инфляция ограничивали рост. Новый CEO FedEx делает акцент на доходности акционеров. В подтверждение уверенности в перспективах менеджмент в апреле повысил дивиденды на 10%, - отмечают эксперты. - Акции демонстрировали "бычий" паттерн более высоких максимумов и минимумов после достижения минимума за 52 недели в сентябре 2022 года. Бумага сейчас выглядит привлекательно, особенно если менеджмент вернется к выполнению пятилетнего плана. Новая целевая цена подразумевает мультипликатор P/E 13х EPS 2025e - ниже середины исторического диапазона".

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