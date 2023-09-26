"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Baidu до HKD163

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Baidu Inc. до 163 гонконгских долларов (HKD) за штуку ($167) на горизонте года на фоне сильных финансовых результатов эмитента за второй квартал текущего года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Рост выручки Baidu в текущем году может ускориться за счет восстановления сегмента интернет-рекламы. Также компания постепенно улучшает маржинальность за счет сокращения издержек. В мультипликаторах все еще наблюдается дисконт к средним значениям, - указывают аналитики. - Считаем, что у акций эмитента есть возможности для роста котировок, поскольку компания остается лидером среди поисковых систем Китая и успешно развивает другие направления: облачные технологии, систему автономного вождения Apollo Go, чат-бот ERNIE (аналог ChatGPT)".

Baidu Inc. - китайская транснациональная технологическая компания, специализируется на услугах и продуктах, связанных с интернетом и искусственным интеллектом.

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