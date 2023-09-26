Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Котировки бумаг эмитента снизились за последние две торговые сессии на Гонконгской бирже на 12% после объявления Huawei о выводе на рынок нового седана S7, созданного совместно с государственной компанией Chery Automobile. Мы считаем, что новость об успехах конкурентов создает негативный фон для котировок Li Auto, чей рост выручки замедлится из-за появления на рынке нового игрока. Исходя из результатов оценки по методу DCF, справедливая стоимость акции Li Auto составляет 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, наш рейтинг - "продавать", - отмечают эксперты.

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