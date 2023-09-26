Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1885-1985/унц. в 4К23 - БКС Экспресс

Котировки золота, вероятно, будут колебаться в диапазоне $1885-1985 за тройскую унцию в четвертом квартале текущего года, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Основные факторы давления на золото в виде высоких процентных ставок и замедления инфляции сохранятся и в IV квартале. В то же время перспективы драгметалла улучшаются на фоне прохождения пика периода повышенных ставок. Члены ФРС США ожидают, что ставка в 2024 году снизится до 5,1% с прогнозных 5,6% в 2023 году. Для золота смягчение денежно-кредитной политики является позитивным моментом, так как это снижает реальные процентные ставки, способствует коррекции индекса доллара, - пишет аналитик. - Ожидания на IV квартал 2023 года преимущественно нейтральные. Котировки драгметалла могут колебаться в диапазоне $1885-1985 за тройскую унцию. В более долгосрочной перспективе взгляд оптимистичнее - есть возможность подъема в зону $2000-2100. С технической точки зрения интересные уровни для покупки драгметалла - $1885-1900".

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