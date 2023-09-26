"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ciena с целью $54,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ciena Corp. с целью $54,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $45,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания сохраняет за собой технологическое лидерство в отрасли, на несколько лет опережая своих конкурентов по уровню технологий, отмечают аналитики. В 2023 году Ciena первой в мире представила решение, поддерживающее скорость передачи данных до 1,6 Тбит/с. Поставлять такое оборудование начнут в начале 2024 года.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы в рамках бокового тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $45,9 риск на портфель составит 0,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 7,9", - указывают в "Финаме".

Ciena Corp. - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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