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26 сентября 2023 года 12:22
Индекс Hang Seng пока находится в зоне неопределенности - БКС Экспресс
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng пока находится в зоне неопределенности, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского. "Индекс снижается во вторник на укреплении доллара, росте доходностей облигаций в США и негативе вокруг Evergrande Group. Прогноз пока без изменений. Бенчмарк в данный момент находится в зоне неопределенности. Часть индикаторов и моделей указывает на постепенный набор сил для начала роста, но существует высокая вероятность сначала уйти ниже 17500 пунктов и только после сформировать полноценный разворот, - отмечает аналитик. - Слабый отрезок исторической сезонности будет оказывать давление в ближайшие тридцать дней. В случае снижения в районе 16800-17000 пунктов можно рассматривать постепенный набор кратко- и среднесрочных позиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ/ГОНКОНГ-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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