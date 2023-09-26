Индекс Hang Seng пока находится в зоне неопределенности - БКС Экспресс

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng пока находится в зоне неопределенности, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс снижается во вторник на укреплении доллара, росте доходностей облигаций в США и негативе вокруг Evergrande Group. Прогноз пока без изменений. Бенчмарк в данный момент находится в зоне неопределенности. Часть индикаторов и моделей указывает на постепенный набор сил для начала роста, но существует высокая вероятность сначала уйти ниже 17500 пунктов и только после сформировать полноценный разворот, - отмечает аналитик. - Слабый отрезок исторической сезонности будет оказывать давление в ближайшие тридцать дней. В случае снижения в районе 16800-17000 пунктов можно рассматривать постепенный набор кратко- и среднесрочных позиций".

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