"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Medtronic

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций поставщика медицинских технологий и услуг Medtronic PLC с прогнозной стоимостью на уровне $110 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент использует существенный операционный денежный поток для разработки новых продуктов и приобретения новых активов. Мы видим у компании большие возможности роста с имеющимися и готовящимися к выпуску продуктами, а также отмечаем прочные позиции в сегментах минимально инвазивных методов лечения, терапии заболеваний мозга, обезболивания, а также международного подразделения терапии диабета", - указывают эксперты.

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