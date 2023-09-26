Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3090-3100пп к концу текущей недели - "Финам"

Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3090-3100 пунктов к концу текущей недели, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"Пробой вниз индексом Мосбиржи уровня 3000 пунктов явился ложным, что создает предпосылки по крайней мере для краткосрочного роста котировок российских акций, - пишет эксперт. - До конца текущей недели достаточно вероятно продолжение роста индекса, по крайней мере, до уровня 3090-3100 пунктов".

По мнению Пухова, над котировками китайских акций по-прежнему довлеют следующие факторы:

- Огромная долговая нагрузка, особенно у девелоперских компаний.

- Напряженность в отношениях с Тайванем и США.

- Выход нерезидентов из китайского рынка.

Тем не менее, на взгляд Пухова, есть и фундаментально привлекательные аспекты для роста фондового рынка, которые трейдеры пока игнорируют:

- P/E китайского рынка на уровне 9,9, что практически повторяет ситуацию постковидных распродаж в 2022 году, многие акции на локальных многолетних минимумах.

- Более высокие в абсолютной величине темпы роста китайской экономики, а следовательно, увеличение доходов корпораций.

- Внутренний спрос, способствующий росту объема продаж.

"Рынок вошел в стадию консолидации, торгуется с низкой волатильностью. Вполне вероятно, что назревает достаточно сильное рыночное движение, его направление пока непонятно", - резюмирует эксперт "Финама".

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