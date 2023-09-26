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26 сентября 2023 года 11:32
Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3090-3100пп к концу текущей недели - "Финам"
Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3090-3100 пунктов к концу текущей недели, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов. "Пробой вниз индексом Мосбиржи уровня 3000 пунктов явился ложным, что создает предпосылки по крайней мере для краткосрочного роста котировок российских акций, - пишет эксперт. - До конца текущей недели достаточно вероятно продолжение роста индекса, по крайней мере, до уровня 3090-3100 пунктов". По мнению Пухова, над котировками китайских акций по-прежнему довлеют следующие факторы: - Огромная долговая нагрузка, особенно у девелоперских компаний. - Напряженность в отношениях с Тайванем и США. - Выход нерезидентов из китайского рынка. Тем не менее, на взгляд Пухова, есть и фундаментально привлекательные аспекты для роста фондового рынка, которые трейдеры пока игнорируют: - P/E китайского рынка на уровне 9,9, что практически повторяет ситуацию постковидных распродаж в 2022 году, многие акции на локальных многолетних минимумах. - Более высокие в абсолютной величине темпы роста китайской экономики, а следовательно, увеличение доходов корпораций. - Внутренний спрос, способствующий росту объема продаж. "Рынок вошел в стадию консолидации, торгуется с низкой волатильностью. Вполне вероятно, что назревает достаточно сильное рыночное движение, его направление пока непонятно", - резюмирует эксперт "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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