"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота" с целевой ценой 140 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитик Дмитрий Булгаков обращает внимание на слова генерального директора компании о том, что премиальные ставки на перевозки российской нефти сохранятся в ближайший год и может даже несколько лет, но премия позволяет "Совкомфлоту" зарабатывать больше, чем компаниям, которые работают по мировым ставкам фрахта.

"Совкомфлот" планирует инвестпрограмму в размере $500-600 млн - существенно выше, что компания потратила в прошлом году и в 1П23, - указывает эксперт. - Куда пойдут эти деньги (новые суда, размер ставок), пока до конца не понятно и является также фактором риска наравне с возможным падением ставок фрахта в среднесрочной перспективе. Мы придерживаемся своей рекомендации "покупать" и отмечаем высокие рыночные ставки фрахта на танкеры для перевозки российской нефти и нефтепродуктов. И хотя ставки, скорее всего, будут постепенно падать в дальнейшем, пока они по-прежнему находятся на рекордных уровнях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.