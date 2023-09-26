Бумаги Polymetal остаются привлекательными для вложений - Инвестбанк "Синара"

Бумаги Polymetal по-прежнему остаются привлекательными для вложений, прогнозная стоимость на Московской бирже составляет 800 рублей за штуку, на AIX - $8,4 за штуку, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

"Эмитент представил в понедельник финансовые результаты за 1П23, которые мы оцениваем как хорошие. Руководство Polymetal провело телефонную конференцию с участием инвесторов и аналитиков, подтвердив, что компания работает над разрешением вопроса с акциями на Московской бирже, где акционеры не могут получить дивиденды из-за санкций в отношении НРД. Polymetal придерживается плана продать попавшие под санкции золотодобывающие активы в России, что должно позволить возобновить в конце текущего года выплату дивидендов и станет положительным развитием ситуации для миноритарных акционеров на Бирже МФЦА (AIX) и Мосбирже. На первой площадке акции торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2023П на уровне 3,0, на второй - 3,6. Мы по-прежнему считаем бумаги привлекательными, целевая цена на Московской бирже - 800 рублей за штуку, на AIX - $8,4 за штуку", - пишет эксперт в комментарии.

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