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25 сентября 2023 года 19:00
ПСБ подтверждает целевую цену акций Совкомфлота на уровне 155 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "Совкомфлота" на уровне 155 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. Глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в ходе международной конференции "Нева-2023" заявил о том, что во II полугодии 2023 года ожидаются сопоставимые с первой половиной года финансовые результаты, отмечается в комментарии ПСБ. По мнению менеджмента компании, заключение долгосрочных контрактов позволит сохранить динамику финансовых показателей в обозримом будущем. "Если финансовый результат "Совмкомфлота" за II полугодие окажется таким же, каким он был в первом, то за весь 2023 год чистая прибыль компании составит порядка $1 млрд, - полагают в ПСБ. - Компания обычно выплачивает 50% скорректированной чистой прибыли. Если удвоить результат за первое полугодие, то потенциальный дивиденд может составить около 18 руб. на акцию, что эквивалентно 16% дивидендной доходности. Справедливая цена для бумаг "Совкомфлота" на горизонте 12 месяцев находится на отметке 155 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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