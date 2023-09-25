Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "Совкомфлота" на уровне 155 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

Глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в ходе международной конференции "Нева-2023" заявил о том, что во II полугодии 2023 года ожидаются сопоставимые с первой половиной года финансовые результаты, отмечается в комментарии ПСБ. По мнению менеджмента компании, заключение долгосрочных контрактов позволит сохранить динамику финансовых показателей в обозримом будущем.

"Если финансовый результат "Совмкомфлота" за II полугодие окажется таким же, каким он был в первом, то за весь 2023 год чистая прибыль компании составит порядка $1 млрд, - полагают в ПСБ. - Компания обычно выплачивает 50% скорректированной чистой прибыли. Если удвоить результат за первое полугодие, то потенциальный дивиденд может составить около 18 руб. на акцию, что эквивалентно 16% дивидендной доходности. Справедливая цена для бумаг "Совкомфлота" на горизонте 12 месяцев находится на отметке 155 руб.".

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