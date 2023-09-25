Выверенная стратегия и планы на будущее способствуют покупке акций Совкомфлота - Freedom Finance Global

Выверенная стратегия и амбициозные, но при этом реалистичные планы компании на будущее способствуют покупке акций "Совкомфлота", считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в понедельник рассказал о планах компании на будущее. Эмитент, по его словам, готов обеспечить танкерами весь объем транзитных грузов, которые российские нефтегазовые компании в текущем году запланируют для перевозки по "Севморпути". До конца 2023 года компания завершит четыре рейса по "Севморпути", а всего за год перевезет по этому направлению около двух млн тонн грузов. Доля "Совкомфлота" на рынке морских перевозок грузов, по собственной оценке компании, составляет 12%, но планируется ее увеличить. Компания оценивает ежегодный размер инвестпрограммы в $500-600 млн, а чистую прибыль во 2П23 прогнозирует на уровне первого полугодия (то есть за год чистая прибыль в долларовом эквиваленте может превысить $990 млн)", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.