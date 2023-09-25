"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги Polymetal

"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг Polymetal, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Золотодобытчик опубликовал отчетность по МСФО за 6М23. Результаты можно назвать умеренно позитивными. Прогнозы компании на текущий год по объему производства и затратам были сохранены. Однако у нас нейтральный взгляд на акции Polymetal на фоне неопределенности относительно возможной цены продажи российских активов, а также способа и сроков восстановления прав акционеров, бумаги которых хранятся в НРД", - указывает эксперт.

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