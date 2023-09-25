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25 сентября 2023 года 17:25
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги Polymetal
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг Polymetal, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Золотодобытчик опубликовал отчетность по МСФО за 6М23. Результаты можно назвать умеренно позитивными. Прогнозы компании на текущий год по объему производства и затратам были сохранены. Однако у нас нейтральный взгляд на акции Polymetal на фоне неопределенности относительно возможной цены продажи российских активов, а также способа и сроков восстановления прав акционеров, бумаги которых хранятся в НРД", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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