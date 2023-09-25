"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 830 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Polymetal опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года. Производство золота и рентабельность за I полугодие оказались в рамках ожиданий. Мы наблюдаем немного большее, чем ожидалось, накопление запасов в связи с трудностями вывоза золота, прежде всего, в восточном направлении. Чистый долг на конец I полугодия немного вырос по причине роста оборотного капитала на 8% п/п (до $2,6 млрд), в основном концентрируется на активах в РФ. Прогноз компании по производству золота на 2023 год остается на уровне 1,7 млн унций, по капзатратам - на уровне $700-750 млн, себестоимость добычи (Total Cash Costs) - на уровне $950-1000/унция. Результаты подтверждают нашу рекомендацию "покупать", цель на год - 830 рублей (+51%)", - указывают эксперты.

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