Возможна новая волна повышения цены нефти к концу текущей недели - "Финам"

Возможна новая волна повышения цены нефти к концу текущей недели, считает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"По итогам прошлой недели котировки Brent снизились почти на 2%. Во-первых, в них уже накопилась излишняя перекупленность. Во-вторых, свою роль сыграли агрессивные сигналы от ФРС США, собирающуюся и дальше повышать процентные ставки, чтобы охладить рынок труда и снизить инфляцию. И, наконец, китайский импорт нефти на фоне выросших цен может прекратить рост. таким образом, котировками Brent был достигнут ближайший уровень поддержки на $91,7/барр., но под конец этой недели мы ждем новую волну повышения цен", - пишет Потавин.

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