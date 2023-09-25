Предлагаемые параметры размещения новых бондов Джи-групп интересны для инвесторов - Инвестбанк "Синара"

Предлагаемые параметры размещения выпуска 3-летних облигаций "Джи-групп" серии 002Р-03 интересны для инвесторов, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Джи-групп" планирует 28 сентября собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд руб., срок обращения выпуска - 3 года, - отмечается в комментарии. - По выпуску предусмотрена амортизация: 10% - в дату выплаты 6-го купона и по 15% - в даты выплат 7-го - 12-го купонов. Ориентир по ставке квартального купона - 16% годовых (эффективная доходность - 16,99% годовых)".

Из двух обращающихся выпусков компании у самого длинного, серии 002Р-02, дюрация существенно короче - всего 0,6 года, при этом выпуск торгуется с доходностью ~15% годовых, указывает Афонин. До резкого роста в июле этого года доходностей госбумаг выпуск торговался с премией ~400 б. п. Премия по новому выпуску при дюрации около двух лет составляет ~490 б. п. На взгляд эксперта, при условии приемлемости кредитного профиля компании и с учетом недавнего повышения рейтинга агентством "АКРА", предлагаемые параметры выглядят весьма интересно.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.