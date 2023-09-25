БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), РЖД 001Р-26R, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"По флоатерам первого эшелона в понедельник с утра наблюдается высокий объем предложения в биржевых "стаканах", - отмечает эксперт. - Вероятно, отдельные игроки уже начинают перекладываться из флоатеров в средние и длинные бумаги с фиксированным купоном в надежде на близость пика по ставкам. Это не сходится ни с прогнозами ЦБ, ни с динамикой тех показателей, на которые ориентируется регулятор. Однако консенсус рынка единодушен во мнении, что в 2025 году ставки будут ниже, чем сегодня. Поэтому для инвесторов, которые вкладываются на несколько лет и готовы при необходимости пересидеть просадку на краткосрочной дистанции, сейчас действительно может быть интересный момент для покупки средних и длинных бумаг".

Среди низкорисковых бумаг, по мнению Галактионова, ОФЗ выглядят наиболее комфортным инструментом. Риск-премии по корпоративным бондам в высоких рейтинговых категориях до сих пор близки к нулю или даже отрицательны.

"В более низких рейтинговых категориях G-спреды также остаются рекордно узкими, - констатирует аналитик. - Вероятно, держатели этих бумаг пока не видят для себя альтернатив по доходности. Тем не менее, если смотреть на риски, то переход в ОФЗ выглядит вполне разумным шагом. Тем более, что сам по себе рост ставок ухудшает коэффициенты покрытия и перспективы рефинансирования для эмитентов спекулятивных категорий".

Для консервативных инвесторов, на взгляд стратега БКС ЭКспресс, по-прежнему остаются привлекательными флоатеры с привязкой к средней RUONIA или уровню ключевой ставки. "При этом классические среднесрочные и долгосрочные облигации тоже можно рассмотреть, если горизонт инвестиций длинный, и нет потребности выводить средства раньше срока, - уточняет Галактионов. - Текущая конъюнктура дает возможность зафиксировать доходность по ОФЗ около 11,8-12% на долгий срок - это сопоставимо со средней полной доходностью индекса Мосбиржи за последние 10 лет в районе 12,7%".

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