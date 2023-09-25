.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
25 сентября 2023 года 13:41

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), РЖД 001Р-26R, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"По флоатерам первого эшелона в понедельник с утра наблюдается высокий объем предложения в биржевых "стаканах", - отмечает эксперт. - Вероятно, отдельные игроки уже начинают перекладываться из флоатеров в средние и длинные бумаги с фиксированным купоном в надежде на близость пика по ставкам. Это не сходится ни с прогнозами ЦБ, ни с динамикой тех показателей, на которые ориентируется регулятор. Однако консенсус рынка единодушен во мнении, что в 2025 году ставки будут ниже, чем сегодня. Поэтому для инвесторов, которые вкладываются на несколько лет и готовы при необходимости пересидеть просадку на краткосрочной дистанции, сейчас действительно может быть интересный момент для покупки средних и длинных бумаг".

Среди низкорисковых бумаг, по мнению Галактионова, ОФЗ выглядят наиболее комфортным инструментом. Риск-премии по корпоративным бондам в высоких рейтинговых категориях до сих пор близки к нулю или даже отрицательны.

"В более низких рейтинговых категориях G-спреды также остаются рекордно узкими, - констатирует аналитик. - Вероятно, держатели этих бумаг пока не видят для себя альтернатив по доходности. Тем не менее, если смотреть на риски, то переход в ОФЗ выглядит вполне разумным шагом. Тем более, что сам по себе рост ставок ухудшает коэффициенты покрытия и перспективы рефинансирования для эмитентов спекулятивных категорий".

Для консервативных инвесторов, на взгляд стратега БКС ЭКспресс, по-прежнему остаются привлекательными флоатеры с привязкой к средней RUONIA или уровню ключевой ставки. "При этом классические среднесрочные и долгосрочные облигации тоже можно рассмотреть, если горизонт инвестиций длинный, и нет потребности выводить средства раньше срока, - уточняет Галактионов. - Текущая конъюнктура дает возможность зафиксировать доходность по ОФЗ около 11,8-12% на долгий срок - это сопоставимо со средней полной доходностью индекса Мосбиржи за последние 10 лет в районе 12,7%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
25 сентября 2023 года 19:00
ПСБ подтверждает целевую цену акций Совкомфлота на уровне 155 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "Совкомфлота" на уровне 155 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. Глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в ходе международной конференции "Нева-2023" заявил о том, что во II полугодии 2023 года ожидаются сопоставимые с...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 18:46
Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками - SberCIB
Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research. "Компания представила хорошие финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. EBITDA выросла на 31% г/г в основном за счет увеличения объемов продаж, рентабельность по...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 18:28
Курс рубля останется стабильным в среднесрочной перспективе - ПСБ
Курс рубля, скорее всего, останется стабильным в среднесрочной перспективе и закрепится в диапазоне 90-100 руб./$1 в 2024 году, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Правительство продолжает готовиться к принятию новых мер по контролю за движением капитала, - пишет эксперт. - Цель -...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 18:05
Выверенная стратегия и планы на будущее способствуют покупке акций Совкомфлота - Freedom Finance Global
Выверенная стратегия и амбициозные, но при этом реалистичные планы компании на будущее способствуют покупке акций "Совкомфлота", считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в понедельник рассказал о планах компании на...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 17:45
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской платформы коротких видео Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью 82 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. "На "Дне...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 17:25
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги Polymetal
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг Polymetal, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Золотодобытчик опубликовал отчетность по МСФО за 6М23. Результаты можно назвать умеренно позитивными. Прогнозы компании на текущий год по объему производства и...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 17:02
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 830 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков. "Polymetal опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года. Производство...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 16:29
Ставка ЦБР, возможно, останется двузначной до конца 2024г - "Мои Инвестиции"
Ключевая ставка ЦБ РФ, возможно, останется двузначной до конца 2024 года, а в текущем году очень вероятно еще одно ее повышение - на 100 б.п., до 14% годовых, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Родион Латыпов, Елена Ахмедова и Егор Постолит. "Расходы федерального бюджета за 2023-24...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 16:02
Главные события недели - SberCIB
TCS Group на текущей неделе отчитается за второй квартал 2023 года, Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 26 сентября: - Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям; - Индекс доверия потребителей в США от Conference...    читать дальше
.
25 сентября 2023 года 15:42
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Эмитент заявил в понедельник, что вложит до $4 млрд в стартап Anthropic,...    читать дальше
.
Страница 1 из 17
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.