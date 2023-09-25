"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,9%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в среду, 27 сентября. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит -$1,146, а выручка - $3,932 млрд. Результаты компании могут превзойти ожидания за счет активного спроса на проводники на фоне бума искусственного интеллекта в индустрии.

"С технической точки зрения акция торгуется в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью $80. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $64 риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,20", - указывают в "Финаме".

Micron Technology - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

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