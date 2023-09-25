Фондовые индексы США могут достигнуть локального дна к 20 октября - "Мои Инвестиции"

Фондовые индексы США могут достигнуть локального дна к 20 октября, после чего мы увидим стабилизацию и затем "ралли" к концу декабря, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Год назад, когда акции США были в "медвежьем" рынке, мы писали о том, что может наблюдаться сезонная модель, фондовые индексы достигают локального "дна" примерно 20 октября, после чего начинается период сезонного роста вплоть до мая. Практически так и произошло - минимум был достигнут чуть позже, 20 октября, а потом мы увидели масштабное "ралли". Этот год может пройти по той же схеме. Рынки могут продолжить снижение в начале октября, возможно, даже резкое. После этого мы, вероятно, увидим стабилизацию, а затем "ралли" к концу декабря", - отмечают аналитики.

Почему именно к 20 октября? Эксперты телеграм-канала называют несколько причин:

- Пройдёт неделя сезона отчетности за III квартал в США и как раз перед отчетами ИТ-гигантов появляется возможность переломить негативные настроения.

- Чуть позже закончится период затишья по байбэку для многих корпораций, а обратные выкупы в конце года - самые крупные.

- Инвесторы начинают покупать в расчёте на "рождественское ралли".

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