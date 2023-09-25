Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций General Mills до $67

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций General Mills Inc. с $73 до $67 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Отчет General Mills за первый квартал 2024 финансового года в целом оказался нейтральным, но мы по-прежнему видим негативные тенденции, в том числе сокращение товарных объемов в свете усложняющейся ситуации для розничной торговли и увеличивающихся рисков, связанных с ослаблением потребительской активности. Ко всему прочему рекламные и маркетинговые расходы начинают давить на операционную прибыль компании, - отмечает аналитик Александра Шмидт. - Считаем, что компания проводит недостаточно продуманную политику регулярного повышения отпускных цен. На текущий момент это позволяет ей в полном объеме компенсировать возросшие затраты и снижение товарных объемов. Однако в случае значительного ухудшения экономической ситуации компания может столкнуться со падением продаж в связи с переходом потребителей на более дешевые аналоги, а также ощутить давление на маржу".

Прогноз органического роста продаж General Mills на 2024 финансовый год в диапазоне 3-4% эксперт оценивает как оптимистичный, поскольку ожидает, что давление на объемы продаж в ритейле США продолжится вместе с тенденцией к замедлению роста цен. Также Шмидт прогнозирует более слабые результаты в сегменте товаров для домашних питомцев. "Мы оставляем рекомендацию "держать" и понижаем целевую цену с $73 до $67 за штуку. Таргет рассчитан на основе мультипликатора EV/EBITDA (TTM), равного 12,7x (при среднем за последние пять лет 13,8х). Эта оценка предполагает дисконт 8% к среднеотраслевому показателю", - указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.