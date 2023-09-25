"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cisco

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций поставщика сетевого оборудования и разработчика программного обеспечения Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $70 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Cisco объявила об окончательном соглашении о покупке провайдера программных решений в области безопасности Splunk. Несмотря на скептическое отношение некоторых инвесторов к сделке, у Cisco проверенная временем стратегия развития бизнеса и большой опыт интеграции крупных и малых активов. Анализ мультипликаторов цена/продажи (P/S) в последних подобных сделках в сфере ПО как услуга (SaaS) показывает, что цена обоснована, - отмечают эксперты инвесткомпании. - По оценкам менеджмента эмитента, ожидается устойчивый спрос, увеличение доли рынка и инноваций в области роста, в том числе ИИ, безопасности и облачных технологий".

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