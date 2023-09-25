Привлекательность облигаций заметно выросла - "БКС МИ"

Привлекательность облигаций заметно выросла на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

Эксперты выделяют пять причин для покупки облигаций:

1. Доходность сопоставима с акциями.

2. Облигации дают предсказуемый доход, который в нынешних условиях достаточно высок.

3. Низкая волатильность обеспечит психологический комфорт инвестору, который сможет не беспокоиться за свой капитал и быть уверенным, что в случае необходимости сможет без потерь продать бумаги по справедливой цене и получить накопленный купонный доход.

4. Котировки акций, возможно, уже учитывают все краткосрочные позитивные драйверы. В это время в облигациях можно получать высокий купонный доход.

5. В периоды нестабильности и бурных перемен облигации могут не только защитить капитал, но и принести доход.

Аналитики "БКС МИ" выделили три наиболее привлекательные бумаги, которые, по их мнению, дают оптимальное соотношение риск/прибыль в сегодняшних условиях: МБЭС 001Р-02, АФК Система 001Р-15, Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон).

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