Возможен скачок цены нефти к отметке $100/барр. до конца текущего года - УК "Первая"

Возможен скачок цены нефти к отметке $100 за баррель Brent до конца текущего года при сохранении текущих темпов роста спроса, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Нефть Brent за неделю чуть снизилась, торгуется в районе $93 за баррель, - отмечает эксперт. - Оптимизм от решения России и Саудовской Аравии о том, что они будут сохранять добровольное ограничение добычи дольше, чем предполагалось ранее, перекрывает негативные итоги заседания ФРС на текущей неделе. Поэтому после снижения в среду на итогах заседания нефть вернулась к локальному годовому максимуму".

С учетом продолжающегося роста спроса, который как ожидается к последнему кварталу этого года достигнет рекордных уровней в 103 млн б/с, и на фоне сокращений поставок ОПЕК+ уже к августу на рынке сформировался дефицит в 1,7 млн б/с (по данным МЭА), который, по мнению Кравченко, может вырасти еще больше при сохранении добровольных ограничений Саудовской Аравии и России.

Аналитик полагает, что в такой ситуации при сохранении текущих темпов роста спроса не исключен скачок цен до уровня в $100/барр. до конца года.

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