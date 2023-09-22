ЦБ РФ может сохранить сдерживающий характер ДКП до 2П24 - Райффайзенбанк

ЦБ может сохранить сдерживающий характер денежно-кредитной политики (ДКП) до II полугодия 2024 года, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

ЦБ опубликовал в четверг материал "О развитии банковского сектора" за август, в котором публикуется статистика по кредитам и депозитам. Аналитики пришли к выводу, что сдерживающий эффект от ДКП уже начал проявляться, но пока неравномерно. Они полагают, что с дальнейшим ростом ставок по вкладам тенденция к менее ликвидным и более доходным (т.е. с большим процентом) сбережениям сохранится, а месячный размер привлеченных средств может даже временно увеличиться относительно прошлых месяцев.

"Оцениваемый нами индикатор влияния кредитно-депозитного канала на состояние потребления остается в отрицательной зоне, сравнимо с периодом после повышения ключевой ставки в конце 2014 года, - пишут стратеги Райффайзенбанка. - Впрочем, кризисный период 2014-15 годов характеризовался существенным и устойчивым ослаблением потребления. В текущем периоде потребление подогревается восстановительным ростом зарплат, усиленным точечными дефицитами на рынке труда, причем лаг действия ДКП увеличился. Судя по всему, поэтому ЦБ в этом цикле ужесточения ДКП планирует более долгий по времени режим высоких ставок - мы ожидаем, что в базовом сценарии регулятор может опустить ставку ниже 12-13% во 2П24".

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