Ревальвация рубля ожидается в 4К23 - Инвестбанк "Синара"

Ревальвация рубля ожидается в IV квартале 2023 года за счет увеличения экспорта и снижения импорта, полагает старший экономист аналитического департамента "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Рубль становится менее зависимым от номинальных значений экспорта: ему не хватает поддержки экспортеров, - указывает эксперт. - По данным Банка России, номинальный экспорт, составивший в августе около $35 млрд, остается весьма значительным. Однако валютная структура претерпела большие изменения: рублевая доля в расчетах по экспорту из России увеличилась до 42%, а значит, российские экспортеры сейчас получают как никогда много рублей. Поскольку все больше сделок заключается в российской валюте, курс рубля все меньше зависит от экспортных потоков. По нашим расчетам, в 1П23 чистые продажи иностранной валюты экспортерами составляли 55% по отношению к экспорту нефти и газа, а по отношению ко всему экспорту - лишь 24%, чего явно недостаточно для усиления рубля".

По прогнозам аналитика банка, в 2023 году средний курс USD/RUB составит 85 руб./$1, на конец года - 85-90 руб./$1.

"Таким образом, в 4К23 мы ожидаем ревальвации рубля, в том числе за счет увеличения экспорта (притока валюты) и снижения импорта (уменьшения спроса на валюту), - резюмирует Коныгин. - Первому способствуют: подорожание нефти, сокращение дисконта Urals к Brent, а также неформальные договоренности с экспортерами об увеличении продаж валютных доходов. Второму - падение номинального импорта ретейлеров из-за уже случившейся девальвации рубля".

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