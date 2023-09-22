Торговый диапазон для индекса Мосбиржи в конце сентября-октябре составит 2900-3200пп - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи в конце сентября-октябре, скорее всего, составит 2900-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению эксперта, на российский рынок в настоящее время влияет совокупность негативных факторов. Во-первых, очередное геополитическое обострение на пост-советском пространстве (в данном случае, события в Нагорном Карабахе и одновременные политические протесты в столице Армении). Во-вторых, обсуждение Евросоюзом 12-го пакета санкций против российского бизнеса, которые, в том числе, могут распространиться на алмазную отрасль. В-третьих, недавнее повышение Банком России ключевой процентной ставки до 13% годовых, что уже привело к повышению банковских процентов по кредитам и соответствующему удорожанию заимствований для российской промышленности, торговли и иных секторов бизнеса.

"Значимого позитива пока не заметно, но среди таких событий могут оказаться, скорее всего, продолжение роста цен на нефть и данные о росте доходов госбюджета РФ, - считает Мильчакова. - Мы полагаем, что в конце сентября - октябре индекс Мосбиржи может показывать динамику в рамках 2900-3200 пунктов".

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