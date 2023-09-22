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22 сентября 2023 года 16:19
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи в конце сентября-октябре составит 2900-3200пп - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи в конце сентября-октябре, скорее всего, составит 2900-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По мнению эксперта, на российский рынок в настоящее время влияет совокупность негативных факторов. Во-первых, очередное геополитическое обострение на пост-советском пространстве (в данном случае, события в Нагорном Карабахе и одновременные политические протесты в столице Армении). Во-вторых, обсуждение Евросоюзом 12-го пакета санкций против российского бизнеса, которые, в том числе, могут распространиться на алмазную отрасль. В-третьих, недавнее повышение Банком России ключевой процентной ставки до 13% годовых, что уже привело к повышению банковских процентов по кредитам и соответствующему удорожанию заимствований для российской промышленности, торговли и иных секторов бизнеса. "Значимого позитива пока не заметно, но среди таких событий могут оказаться, скорее всего, продолжение роста цен на нефть и данные о росте доходов госбюджета РФ, - считает Мильчакова. - Мы полагаем, что в конце сентября - октябре индекс Мосбиржи может показывать динамику в рамках 2900-3200 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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