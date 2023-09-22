Роснефть, ЛУКОЙЛ и Транснефть - фавориты в нефтегазовом секторе РФ - Инвестбанк "Синара"

"Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Транснефть" являются фаворитами среди компаний нефтегазового сектора РФ, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

"Резко выросшая с июля рублевая цена на нефть подтолкнула вверх котировки нефтяных компаний, но уже частично, как минимум, отражена в них, - отмечают эксперты. - Однако ввиду ожидаемого усиления рубля цена Urals, достигшая 8000 руб./барр., вряд ли, по нашему мнению, останется надолго на этом уровне. На внутреннем рынке нефтепродуктов оптовые цены забрались уже выше предельных значений, при которых НПЗ получают выплаты по демпферу, поэтому на дальнейший рост цен на топливо мы уже не рассчитываем. В такой ситуации участникам рынка следует быть очень избирательными в выборе объектов инвестиций, обращая, например, внимание на "истории роста", высокую доходность FCF и дивидендную доходность, переоценку после публикации отчетности за 1П23, первой с 2021 года".

Фавориты стратегов банка "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Транснефть". "Роснефть" привлекает прогнозируемой двузначной дивидендной доходностью и приближающимся вводом в эксплуатацию масштабного проекта "Восток Ойл".

Что касается "ЛУКОЙЛа", то его результаты за 1П23, по оценке Бахтина и Мордовцева, подтвердили высокую доходность FCF. Кроме того, стоимость компании, по мнению аналитиков, может увеличиться еще на 10%, если она реализует план выкупить у нерезидентов 25% своих акций с дисконтом не менее 50%.

Эксперты Инвестбанка "Синара" также видят потенциал в низкорискованных акциях "Транснефти", на 13% превзошедшей среднерыночную оценку по EBITDA за 1П23.

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