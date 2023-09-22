Акции ЛУКОЙЛа, Транснефти и Татнефти наиболее интересны в нефтегазовом секторе - "Велес Капитал"

Акции "ЛУКОЙЛа", "Транснефти" и "Татнефти" наиболее интересны в нефтегазовом секторе, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Цены на нефть Brent при положении выше поддержки $83,50/барр. остаются в среднесрочном восходящем тренде, в рамках которого краткосрочно могут скорректироваться вниз с первой целью движения $90/барр. На данный момент мы выделяем акции "ЛУКОЙЛа" как возможную дивидендную историю с потенциалом роста в район 7000 руб. при объявлении о выплатах и улучшении рыночных настроений. При отсутствии указанных факторов, однако, акции могут продолжить нисходящую коррекцию к 6000 руб. и ниже вместе со всем рынком", - пишет эксперт.

Интересными в преддверии предстоящего сплита, по мнению Кожуховой, смотрятся привилегированные акции "Транснефти", по которым при способности устоять выше 138300 руб. можно ожидать повторного тестирования сентябрьского максимума 151650 руб. "Транснефть" также выплатила щедрые дивиденды за 2022 год, но новых дивидендов, вероятно, следует ожидать не раньше следующего года, полагает аналитик.

"Уверенную динамику показывают и акции "Татнефти", которые до 10 октября торгуются с дивидендами 27,54 руб. по обоим типам бумаг за I полугодие 2023 года и впоследствии могут получить дополнительный импульс к росту при объявлении о выплатах за 9 месяцев 2023 года, - отмечается далее в комментарии. - Обыкновенные акции "Татнефти", в частности, при положении выше 600 руб. и 575 руб. имеют хорошие шансы на закрепление выше 625 руб. и движение в район 655 руб., а далее - к 700 руб.".

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