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22 сентября 2023 года 13:26
Альфа-банк рекомендует воздержаться от вложений в нефтегазовые акции РФ в условиях неопределенности
Альфа-банк рекомендует инвесторам воздерживаться от вложений в акции российских нефтяных компаний в условиях неопределенности в отношении дальнейших фискальных мер и решений правительства РФ, сообщается в обзоре старшего аналитика Никиты Блохина. "Российские власти в четверг ввели полный запрет на экспорт моторного топлива, призванный ограничить отток бензина и дизельного топлива из страны. Примечательно, что новые радикальные меры, объявленные правительством, застали врасплох как участников рынка от экспертного сообщества до отечественных нефтепроизводителей, так и их зарубежных контрагентов, - отмечает эксперт. - Соответствующее сокращение экспортных потоков фактически приведет к углублению дефицита дизельного топлива на мировом рынке, спровоцированного нарушением логистических цепочек, санкционными ограничениями в отношении импорта российских нефтепродуктов, а также нехваткой отдельных видов нефтяного сырья на НПЗ Европы и Азии". Таким образом, указывает Блохин, сокращение экспорта топлива и сокращение объемов высокосернистой нефти средней тяжести фактически усугубляют прогнозируемый на 4К23 дефицит, вызванный добровольными сокращения поставок ОПЕК+ на внешние рынки, что, в свою очередь, еще больше нарушает баланс спроса и предложения на рынке. "Что касается российского рынка, то меры, принятые правительством, могут в конечном счете оказаться контрпродуктивным в текущей макроэкономической ситуации: так, продолжающийся рост "крэк-спредов" и маржи нефтепереработки во всем мире может спровоцировать соизмеримый рост "нетбэков" на российском рынке (стоимости так называемой "экспортной альтернативы"), что в сочетании с вытекающим из принятых мер снижением цен на бензин и дизельное топливо может спровоцировать дальнейшее разрушения экспортного паритета на домашнем рынке", - пишет аналитик банка в материале. "Несмотря на то что временные ограничения на экспорт топлива могут способствовать нормализации на российском рынке, мы твердо убеждены, что меры жестокого топливного регулирования в отрыве от реальных экономических решений только усугубят кризис на внутреннем топливном рынке, - указывает эксперт Альфа-банка. - Так, в частности, значительный избыток предложения топлива в сочетании с ограниченными возможностями топливных хранилищ на домашнем рынке могут вынудить российские НПЗ ограничить переработку нефти, что приведет к существенному снижению насыщения рынка топливом в среднесрочной перспективе". "Учитывая это, мы твердо убеждены, что строгие меры экспортного контроля могут иметь негативные последствия, если они останутся в силе на неопределенный срок без своевременной введения дальнейших стимулирующих и фискальных мер, обсуждаемых в правительстве. Среди них наиболее перспективным направлением считаем доработку демпферного механизма, экономика которого существенно пострадала от недавних изменений, предложенных Минфином, - пишет Блохин в обзоре. - Так, именно этот фискальный инструмент субсидирования отрасли может восстановить баланс интересов на российском топливном рынке, без перебоев функционирующем с момента его введения в 2019 году. Что касается нефтяных компаний, подпадающих под влияние новых ограничительных мер, мы считаем, что сообщение о запрете экспорта моторного топлива и отсутствие определенных сроков его действия окажут негативное воздействие на российский нефтяной сектор в целом. Мы твердо убеждены, что отсутствие ясности в отношении дальнейших мер регулирования усиливает неопределенность на топливном рынке, в равной степени оказывая давление на все вертикально-интегрированные нефтяные компании. В условиях неопределенности призываем инвесторов воздержаться от дальнейших инвестиций в акции российских нефтяных компаний, пока на рынке не наступит определенность в отношении дальнейших фискальных мер и решений правительства". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-НЕФТЕГАЗ-АНАЛИТИКА
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