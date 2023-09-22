"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитиков.

"Правительство РФ с 1 октября 2023 года вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Для "ФосАгро" экспортная ставка на удобрения поднимется с 7% до 10%. Дополнительный фискальный эффект составит около 2,4-2,5 млрд руб. в квартал, что негативно, но все же кардинально не меняет инвестиционный кейс компании", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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