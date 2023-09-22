Проблема дефицита поставок - главная идея торгов нефтью - "Открытие Инвестиции"

Бэквордация в нефтяных фьючерсах усиливается, проблема дефицита поставок сырья сохраняется, говорится в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"После неуверенности в середине текущей недели нефть вновь дорожает. Проблема дефицита поставок сохраняется, и это остается главной идеей торгов. В четверг РФ временно ограничила экспортные поставки бензина и дизельного топлива за пределы ЕАЭС. Это привело к росту цен на топочный мазут сразу на 5%, а также помогло котировкам нефти сократить основные потери. Структура бэквордации во фьючерсах на нефть подтверждает сохраняющиеся риски дефицита поставок", - отмечает Кочетков.

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