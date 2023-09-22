Рубль пока сохраняет потенциал укрепления к 95 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль пока сохраняет вероятность движения к уровню 95 руб./$1, чему может способствовать фактор приближающегося сентябрьского налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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