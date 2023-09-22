Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре инвесткомпании, в фокусе дня будут:

- предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран еврозоны и США за сентябрь;

- встреча А. Новака с главами нефтяных компаний для обсуждения ситуации на топливном рынке;

- новые базы расчетов в индексах Московской биржи.

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