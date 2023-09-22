Индекс Мосбиржи может завершить текущую неделю ниже 3000п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может завершить текущую неделю ниже уровня в 3000 пунктов, предполагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Прохождение вниз диапазона 3010-3025 пунктов по индексу Мосбиржи будет сигнализировать о продолжении коррекции. Вполне вероятно, что в начале торгов пятницы будут попытки выкупить подешевевшие бумаги, но российский фондовый рынок выглядит слабым. По этой причине позитивного импульса, скорее всего, окажется недостаточно, чтобы индекс смог подрасти", - указывают эксперты в комментарии.

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