Покупка классических ОФЗ на горизонте от 3-6 месяцев по-прежнему выглядит рискованно - ПСБ

Покупка классических рублевых гособлигаций на горизонте от трех-шести месяцев по-прежнему выглядит рискованно, в текущей ситуации инвесторам стоит обратить внимание на новые выпуски корпоративных флоатеров, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Короткие ОФЗ в четверг остались под давлением. Учитывая риторику ЦБ РФ относительно продолжительного удержания ставок на высоком уровне с риском дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, потенциал роста доходности коротких ОФЗ сохраняется. Средняя часть кривой чувствует себя несколько лучше. Во-первых, жесткая политика регулятора должна снизить долгосрочные инфляционные риски. Во-вторых, на этом участке кривой отсутствует предложение новых бумаг со стороны Минфина. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась всего на 1 б.п. - до 11,72% годовых. Ввиду длинной дюрации лимиты институциональных инвесторов ограничены, а весь потенциальный спрос удовлетворяется Минфином на аукционах, - указывает эксперт в обзоре. - В целом по-прежнему считаем, что покупка классических ОФЗ на горизонте оттрех-шести месяцев выглядит рискованно. Отдаем предпочтение флоатерам, в том числе корпоративным: среди ближайших размещений рекомендуем обратить внимание на новый выпуск АФК "Система" (-/АА-), который макетируется с плавающим купоном RUONIA + 225 б.п."

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