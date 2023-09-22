Прогноз курса рубля на уровне 92,5 руб./$1 на конец сентября 2023г пока сохраняет актуальность - ПСБ

Прогноз курса рубля по отношению к доллару США на уровне 92,5 руб./$1 на конец сентября 2023 года пока сохраняет актуальность, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром в пятницу американская валюта слабо подрастает. На мой взгляд, позиции доллара выглядят слабо с технической и конъюнктурной точек зрения. Полагаю, что стабилизация внешнего фона и восстановление нефтяных котировок в условиях повышенного предложения валюты со стороны Банка России не позволят доллару удержаться на текущих позициях и вернут курс в зону 95-96 руб./$1, завершение недели может состояться у ее нижней границы, - пишет аналитик в обзоре. - Отмечу, что на следующей неделе укрепление рубля может продолжиться. На это настраивают приближающиеся налоговые выплаты (28 сентября) и высокие цены на нефть. Кроме того, поддержку рублю могут оказать ожидания смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке в сторону последнего на фоне дополнительных вводных в виде заявлений заместителя главы Минфина А. Моисеева о скором запуске мер валютного контроля и решения правительства РФ о введении с октября временных экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, способного (пусть не незначительно) повысить предложение валюты на рынке. Пока сохраняем наш ориентир по доллару на конец сентября на уровне 92,5 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.