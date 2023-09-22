Риск продолжения снижения индекса Мосбиржи на торгах в пятницу высокий - БКС Экспресс

Риск продолжения снижения индекса Мосбиржи на торгах в пятницу высокий, однако возможный уход ниже круглой отметки в 3000 пунктов вряд ли приведет к продолжительному нисходящему движению, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций выглядит слабо на протяжении всей недели. Индекс Мосбиржи в четверг активно снижался и к концу сессии вплотную приблизился к круглой отметке 3000 пунктов. Таким образом, идет попытка его выхода вниз из бокового коридора последних двух месяцев. Завершение дня было на минимуме, что предполагает высокий риск продолжения падения", - отмечает аналитик.

Карпунин также обращает внимание, что под давлением было большинство "голубых фишек", обороты торгов оставались выше средних. Падение происходит не только по внутренним причинам, связанным с высокими рублевыми ставками, но и из-за негативного внешнего фона в мире, указывает он.

"Отметка 3000 пунктов слишком близко, чтобы ее не проколоть. Сантимент такой, что многие опасались ускорения импульса распродаж при спуске ниже круглого уровня, так что спрос был невысокий. Рынок в такой ситуации идет в сторону наименьшего сопротивления, то есть вниз. В результате срабатывает самосбывающийся прогноз. Однако сценарий со спуском индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов вряд ли приведет к продолжительному нисходящему тренду. Просадку могут достаточно быстро выкупить, если не будет еще более сильного ухудшения общего внешнего фона. По индексу Мосбиржи при закреплении ниже 3000 пунктов следующие поддержки сместятся к 2930 и 2880 пунктам", - пишет эксперт в материале.

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