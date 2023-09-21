"Велес Капитал" рекомендует покупать акции АЛРОСА с прогнозной ценой 101 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью 101 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"Бумаги "АЛРОСА", за последний год сильно отставшие от ключевых российских индексов, к середине августа поднялись в цене выше 93 рублей и практически нивелировали разрыв. Однако сейчас котировки скорректировались к 70 рублям на фоне слабого спроса на алмазы со стороны Индии. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе акции компании могут находиться под давлением, что может сформировать удачный момент для покупки, принимая во внимание сильные фундаментальные позиции эмитента на длительном горизонте, - пишет эксперт. - Среди долгосрочных драйверов роста котировок мы выделяем объявленные дивиденды за 1П23 (что в российском секторе металлов и добычи является редкостью), высокую форвардную доходность за 2024 год и потенциальные дополнительные выплаты из избыточного "кэша", скромную оценку по мультипликаторам (на наш взгляд, компания заслуживает премии к аналогам), а также ослабление рубля, которое полноценно отразится на показателях лишь во 2П23. Мы устанавливаем целевую цену для бумаг "АЛРОСА" на уровне 101 рубля за штуку с потенциалом роста на 44% и рекомендацией "покупать".

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